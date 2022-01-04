На Украине указали на плохое отношение Байдена к Зеленскому

Президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, состоявшегося 2 января. Об этом заявил заместитель главного редактора украинского издания «Страна.ua» Максим Минин.

К такому выводу журналист пришел из-за того, что Байден выбрал неудобное для Зеленского время разговора.

Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около одиннадцати вечера в воскресенье, тогда как в Вашингтоне было примерно четыре часа дня.

«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — выразил мнение замглавред издания.

Он уточнил: разговор Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в ночь на пятницу, 31 декабря, — это «иная ситуация».

В тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом, пояснил журналист.

«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена — то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», — подытожил Минин.

2 января президент США и украинский лидер в ходе телефонного разговора обсудили меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время беседы хозяин Белого дома выразил приверженность принципу «ничего о тебе без тебя» в отношении Киева, а также заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины.

31 декабря Зеленский отметил, что рассчитывает в ходе беседы с Байденом скоординировать общие шаги «во имя мира на Украине и безопасности в Европе».

Поздним вечером 30 декабря состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и Байдена, они продлились 50 минут. Диалог предварял очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.