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Ученые рассказали о влиянии избытка свободного времени на психику

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Избыток свободного времени может сделать человека несчастным. Об этом пишет шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на исследование американских ученых.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в «Журнале психологии личности и социальной психологии», благополучие человека увеличивается пропорционально его свободному времени, но только до определенного момента. Как выяснилось, для счастья человеку нужно от двух до пяти часов свободного времени.

В случае, если свободного времени у человека больше, то психологическое самочувствие человека может ухудшиться. Однако свободное время можно тратить на продуктивные занятия, такое времяпрепровождение пойдет на пользу.

Кроме того, исследователи подчеркивают, что и постоянное ощущение нехватки времени тоже плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека.

Марисса Шариф, один из авторов исследования, отмечает, что умеренное количество свободного времени — это золотая середина.

Ранее, в декабре, россияне назвали необходимый для счастья размер заработной платы. В среднем для счастья гражданам России нужно зарабатывать 178 тыс. рублей в месяц. Мужчинам требуется большее количество денежных средств, чем женщинам: 203 тыс. против 155 тыс. рублей.

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