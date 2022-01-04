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Присяжные признали основательницу Theranos виновной в обмане инвесторов

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Присяжные признали основательницу американской медицинской компании Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов, окончательный приговор суда еще не вынесен. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил телеканал CNBC.

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Отмечается, что после семи дней обсуждений присяжные вынесли обвинительный вердикт по четырем из одиннадцати пунктов, а по трем— не смогли прийти к единому мнению.

Уточняется, что Холмс обвиняют в мошенничестве и сговоре.

Theranos специализируется на разработке современных технологий в области анализов крови. Инвесторы, врачи и пациенты были введены в заблуждение заявлениями основательницы компании Элизабет Холмс о якобы ведущихся разработках и финансовом состоянии компании.

Прокуратура американского города Сан-Хосе в 2018 году предъявила обвинение руководству фирмы Theranos в том, что они выманили у инвесторов, врачей и пациентов $700 млн.

В марте 2018 года Элизабет Холмс выплатила штраф в размере $500 тыс. Тогда ей запретили занимать руководящие должности в частных компаниях в течение 10 лет.

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