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Медики сообщили об улучшении состояния Болсонару после госпитализации

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Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару улучшилось после госпитализации. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает информационный портал G1 со ссылкой на клинику, куда поступил на лечение глава государства.

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По словам медперсонала больницы, сейчас у президента нет ни температуры, ни болей в животе.

«[Пациент] продемонстрировал клиническое улучшение после введения назогастрального зонда, без лихорадки и болей в животе», — рассказали медики.

Отмечается, что окончательной оценки необходимости хирургического вмешательства до сих пор нет.

Болсонару привезли в клинику в Сан-Паулу в ночь на понедельник после двухнедельного отпуска в Санта-Катарине.

Сам глава государства у себя в Twitter сообщил, что почувствовал недомогание после обеда в воскресенье. По его словам, обследование позволит определить необходимость хирургического вмешательства.

Летом 2021 года Болсонару госпитализировали на четыре дня в больницу Vila Nova Star в южной зоне Сан-Паулу из-за кишечной непроходимости.

Изначально бразильский лидер был доставлен в госпиталь вооруженных сил в Бразилиа из-за боли в животе и постоянной икоты. Хирург Антониу Маседо, врач, работавший с главой государства с момента ножевого ранения 2018 года, решил перевезти его в Сан-Паулу.

Болсонару осенью 2018 года получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Ранение затронуло брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии испытывал трудности со здоровьем и перенес несколько операций.

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