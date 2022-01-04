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Два пилота потерпевшего крушение вертолета ВВС Израиля погибли

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Двое из трех пилотов потерпевшего крушение у побережья города Хайфа вертолета ВВС Израиля погибли. Об этом 4 января сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Двое офицеров армии Израиля погибли, еще один получил ранения средней степени тяжести при крушении вертолета ВМС в Средиземное море у берегов Хайфы во время тренировочного полета», — сказано в заявлении, опубликованном в Twitter.

В ЦАХАЛ выразили соболезнования семьям погибших военных.

Как рассказал изданию Kan бригадный генерал Амир Лазар, тела погибших нашли через час после крушения и транспортировали в госпиталь. Там врачи констатировали смерть двоих пилотов.

«Вертолет находился под водой, пилотов спасали водолазы. Это сложное мероприятие для темной ночи. Поскольку местонахождение вертолета было неясно, потребовалось время, чтобы добраться до него», — пояснил он.

По словам Лазара, вертолет участвовал в совместной тренировке ВВС и ВМФ. Он взлетел около 20:00 (21:00 мск) и упал в море около 21:00 (22:00 мск).

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет уже выразил соболезнования в связи со смертью двух пилотов при крушении вертолета.

О том, что израильский военный вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Средиземном море стало известно ранее в понедельник. При этом сообщалось, что один из членов экипажа был спасен и госпитализирован с травмами средней тяжести.

Обстоятельства и причина происшедшего устанавливаются.

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