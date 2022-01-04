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В Госдепе США назвали причину сохранения ядерного арсенала в стране

Госдеп: США сохраняют ядерное оружие для обеспечения стабильности в мире
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Ядерное оружие необходимо Соединенным Штатам для обеспечения стабильности во всем мире. Об этом 3 января заявила представитель Госдепа, комментируя совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны.

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«Мы не сохраняем ядерное оружие, чтобы сражаться и побеждать в войнах. Оно у нас есть для сохранения мира и стабильности в мире, где другие [страны] могут попытаться применить силу или угрожать нанесением ядерного удара с целью подорвать ценности, безопасность и суверенитет Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — цитирует дипломата газета Politico.

По информации издания, американские власти в этом месяце могут опубликовать обновленную ядерную доктрину страны.

Как отмечают журналисты, в начале 2021 года администрация президента США Джо Байдена стремилась ограничить ядерный арсенал Штатов, подтвердив политику неприменения ядерного оружия первым.

«Но растущая гонка вооружений с Китаем и Россией может свести на нет эти планы», — следует из материала.

Ранее в понедельник на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав, в котором Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Лидеры стран также признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал совместное заявление историческим событием, так как в последние годы создавалось впечатление, что лидеры пяти ядерных держав не способны ни о чем договориться.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».

Глава Генассамблеи ООН Абдулла Шахид также поприветствовал заявление лидеров. Его официальный представитель Полина Кубиак назвала правильным посланием всей планете «приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)».

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