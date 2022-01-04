Пушков назвал условие для конца транзита газа через Украину

Воровство российского газа приведет к концу его транзита через территорию Украины. Такое мнение выразил в понедельник, 3 января, сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава Нафтогаза Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», — отметил Пушков.

Ранее в тот же день бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что Киев будет воровать российский газ, если не сможет обеспечить достаточный импорт топлива.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», — сказал экс-глава «Нафтогаза».

28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.