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Термоядерный реактор в Китае разогрелся в пять раз сильнее Солнца

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Исследователи зафиксировали новый рекорд в работе китайского термоядерного реактора — он достиг температуры 70 млн градусов по Цельсию и работал при таком нагреве около 17 минут. Об этом пишет в понедельник, 3 января, агентство Синьхуа.

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Таким образом, плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца.

«В первой половине 2021 года мы поддерживали плазму с электронной температурой 120 млн градусов Цельсия в течение 101 секунды. На этот раз мы использовали длинный импульс высокой температуры. Параметр плазмы с температурой электронов достиг около 70 млн градусов Цельсия», — сообщил начальник экспериментальной эксплуатации устройства Гун Сяньцзу.

По его словам, достигнутый результат может стать «фундаментом для строительства стабильного термоядерного инженерного реактора в будущем».

В этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), известный как «искусственное солнце», проработал самый продолжительный период времени для подобного аппарата — 1056 секунд. При этом инжектированная энергия достигла 1,73 ГДж.

По информации агентства, цель проекта — выработать почти безграничную чистую энергию, имитирующую естественные реакции, происходящие внутри звезд. При этом без затрат ископаемого топлива и отложения опасных отходов.

25 сентября бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин пересмотреть свой политический курс в отношении США и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым на фоне создания альянса AUKUS.

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