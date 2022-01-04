Термоядерный реактор в Китае разогрелся в пять раз сильнее Солнца
Исследователи зафиксировали новый рекорд в работе китайского термоядерного реактора — он достиг температуры 70 млн градусов по Цельсию и работал при таком нагреве около 17 минут. Об этом пишет в понедельник, 3 января, агентство Синьхуа.
Таким образом, плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца.
«В первой половине 2021 года мы поддерживали плазму с электронной температурой 120 млн градусов Цельсия в течение 101 секунды. На этот раз мы использовали длинный импульс высокой температуры. Параметр плазмы с температурой электронов достиг около 70 млн градусов Цельсия», — сообщил начальник экспериментальной эксплуатации устройства Гун Сяньцзу.
По его словам, достигнутый результат может стать «фундаментом для строительства стабильного термоядерного инженерного реактора в будущем».
В этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST), известный как «искусственное солнце», проработал самый продолжительный период времени для подобного аппарата — 1056 секунд. При этом инжектированная энергия достигла 1,73 ГДж.
По информации агентства, цель проекта — выработать почти безграничную чистую энергию, имитирующую естественные реакции, происходящие внутри звезд. При этом без затрат ископаемого топлива и отложения опасных отходов.
25 сентября бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин пересмотреть свой политический курс в отношении США и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым на фоне создания альянса AUKUS.