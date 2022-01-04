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Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение во время учений

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Военный израильский вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Средиземном море у берегов израильского города Хайфа. Об этом сообщает в понедельник, 3 января, издание Yedioth Ahronoth.

Очевидцы опубликовали видео, запечатлевшее момент крушения.

Согласно газете, один из членов экипажа, находившихся в вертолете, был госпитализирован с травмами средней тяжести. В больнице сообщили, что его перевели в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения.

Поисково-спасательные группы также обнаружили в море двух пилотов вертолета на расстоянии более часа от берега. Об их состоянии пока не сообщается.

По словам военных, в море упал вертолет Eurocopter AS565 Panther, или «Аталеф» (на иврите «летучая мышь»). Он участвовал в учениях, когда упал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 27 декабря, вертолет совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. По данным Следственного комитета РФ, борт совершал облет нефтепровода. Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот также смог выйти на связь и сообщить о крушении.

На следующий день глава республики Александр Бречалов сообщил, что пилот вертолета Ми-2 скончался при осмотре врачами. Информацию об этом позже подтвердили и в республиканском минздраве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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