Онищенко заявил о планах проведения ЕГЭ в 2022 году в обычном формате
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников в 2022 году должен пройти в обычном формате, для этого есть все основания. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально и экзамены принимать нормально», — приводит его слова ТАСС.
Онищенко также отметил, что ограничения из-за пандемии могут сказаться на качестве образования школьников.
Эпидемиолог допустил, что при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов пандемия не помешает.
Планируется, что ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля.
В 2021 году из-за пандемии досрочный период ЕГЭ был отменен, выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.