Прямой эфир
Общество
Онищенко заявил о планах проведения ЕГЭ в 2022 году в обычном формате
Мир
Украина закрыла часть Черного моря для проведения военных учений
Мир
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Мир
Глава Генассамблеи ООН поприветствовал заявление «ядерной пятерки»
Культура
Warner Music купила все права на песни Дэвида Боуи за $250 млн
Мир
Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году
Экономика
Капитализация Apple превысила $3 трлн
Мир
Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве
Мир
ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году
Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию

Онищенко заявил о планах проведения ЕГЭ в 2022 году в обычном формате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у одиннадцатиклассников в 2022 году должен пройти в обычном формате, для этого есть все основания. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально и экзамены принимать нормально», — приводит его слова ТАСС.

Онищенко также отметил, что ограничения из-за пандемии могут сказаться на качестве образования школьников.

Эпидемиолог допустил, что при соблюдении антиковидных требований и проведении вакцинации пандемия может закончиться к маю 2022 года или стать управляемой, поэтому проведению экзаменов пандемия не помешает.

Планируется, что ЕГЭ в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период сдачи экзаменов, включая резервные дни, пройдет с 26 мая по 2 июля.

В 2021 году из-за пандемии досрочный период ЕГЭ был отменен, выпускники 11-х классов, не планировавшие поступление в вузы, сдавали государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто поступал в вуз, сдавали обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021