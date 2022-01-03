Суд в США перенес слушания по делу Клюшина на 5 января

Бостонский суд (штат Массачусетс, США) проведет слушания по делу обвиняемого в киберпреступлениях российского бизнесмена Владислава Клюшина 5 января, а не 3-го, как планировалось ранее. Информация об этом следует из трансляции заседания в понедельник.

«5 января в 13:00 (21:00 мск) мы зачитаем обвинения», — сказала судья Мариан Боулер.

Перенос связан с тем, что адвокат россиянина Максим Немцев не предоставил суду в установленный срок документ, подтверждающий участие его и его подзащитного в разбирательстве.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что судья Дональд Кэбелл назначил первичные слушания по делу Клюшина на 3 января. Всё это время россиянин оставался под стражей.

В тот же день стало известно, что американские и британские спецслужбы пытались склонить Клюшина к передаче им секретных сведений, которыми он якобы мог обладать. Его прежний швейцарский адвокат Оливер Сирик сообщил, что его подзащитный отверг эти попытки.

20 декабря Министерство иностранных дел России заявило, что Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена на родину. По словам уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева, очередное обвинение со стороны Соединенных Штатов является эпизодом «охоты» за россиянами.

За день до этого пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов отметил, что диппредставительство глубоко разочаровано решением министерства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи Клюшина американской стороне. О выдаче Клюшина США днем ранее сообщил швейцарский минюст. Предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

В марте предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ею пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.