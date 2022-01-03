В Кировске из окна жилого дома выпала 10-летняя девочка

Из окна одного из домов на бульваре Мира в Кировске выпала 10-летняя девочка. Об этом сообщили 3 января в пресс-службе городской прокуратуры.

По информации следствия, ребенок упал с высоты 12 м в результате несчастного случая — девочка выглянула с балкона и внезапно сорвалась. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Отмечается, что в момент инцидента дома находилась мать девочки.

Кировская прокуратура начала проверку по факту случившегося, по ее результатам следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее, 1 января, в Твери из окна квартиры на пятом этаже выпал семилетний мальчик. Ребенок выжил, так как снег смягчил удар от падения. Предположительно, ребенок играл в комнате, залез на подоконник и открыл окно.

В региональном СКР решили провести доследственную проверку, а также напомнили, что для предупреждения несчастных случаев лучше не оставлять детей без присмотра надолго и не ставить предметы мебели близко от окон.