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Напавший на девочку в лифте дома мужчина задержан в Сургуте

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В Сургуте задержан мужчина, который напал на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщили в понедельник, 3 января, в пресс-службе СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Отмечается, что накануне в воскресенье около 22:00 в лифте одного из подъездов жилого дома мужчина 1994 года рождения покушался на совершение преступления сексуального характера в отношении 15-летней девочки, однако подростку удалось убежать от нападавшего, и молодой человек не смог реализовать свой умысел до конца.

«Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления», — рассказали в региональном ведомстве.

Кроме того, по информации следователей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»).

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного в виде заключения под стражу.

23 декабря сообщалось, что в Москве полицейские спасли 12-летнюю девочку из квартиры, где ее удерживал и пытался изнасиловать 66-летний мужчина.

Отмечалось, что злоумышленник похитил девочку, когда она гуляла на улице с подругой. Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Подруга школьницы братилась за помощью к полицейским, которые вычислили, где находится ребенок.

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