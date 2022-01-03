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Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году

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Президент Чехии Милош Земан решил воздержаться от зарубежных визитов в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник, 3 января, пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

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«Президент республики не планирует в текущем году зарубежных визитов. С [иностранными] государственными деятелями он планирует встречаться в Чехии», — отметил Овчачек.

По словам пресс-секретаря, 77-летний глава государства строго выполняет рекомендации врачей, под постоянным наблюдением которых находится из-за своего состояния здоровья. В частности, Земан отказался от табака и алкогольных напитков.

Даже во время новогодних праздников президент не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни рюмки спиртного, подчеркнул Овчачек.

Что касается нового правительства Чехии, которое приступило к работе 17 декабря, Земан доволен его работой. По словам Овчачека, кабмин занимается решением конкретных вопросов и воздерживается от ненужной популяризации собственной деятельности в социальных сетях и СМИ.

Глава Чехии страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

Ранее, 28 ноября, Земан провел церемонию назначения нового премьер-министра республики, находясь в стеклянном кубе из-за заражения COVID-19. Его не смутили многочисленные шутки, появившиеся в Сети и СМИ в связи с так называемым аквариумом. Отмечалось, что заболевание коронавирусом у президента протекало в очень легкой форме, что чешский лидер объяснил своевременными прививками.

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