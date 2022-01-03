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ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году

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В 2022 году рынок нефти будет находиться в состоянии переизбытка предложения против дефицита в прошлом году, следует из доклада технического комитета ОПЕК+.

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Эксперты сохранили базовый прогноз по рынку спроса на 4,2 млн б/с, до 100,8 млн б/с. В этом сценарии переизбыток предложения на рынке нефти сохранится в объеме 1,4 млн б/с, а глобальные запасы увеличатся на 525 млн баррелей, сообщает ТАСС в понедельник, 3 января.

Самый высокой профицит ожидается в марте, апреле и ноябре 2022 года. Однако эксперты ОПЕК+ разработали еще два сценария развития ситуации на рынке нефти. Они связаны с замедлением и ускорением темпов спроса на нефть.

По самому низкому сценарию, спрос на нефть в 2022 году может вырасти только на 3,8 млн б/с — до 100,3 млн б/с, а переизбыток предложения увеличится до 1,8 млн б/с.

По высокому сценарию рост спроса на нефть достигнет 4,4 млн б/с, до 101,1 млн б/с. При этом профицит предложения на рынке вс` равно сохранится и составит 1,2 млн б/с.

Указанные сценарии учитывают высвобождение США 40 млн баррелей из стратегических резервов в течение первых шести месяцев 2022 года и возвращение 13 млн баррелей в резервы Штатов в III квартале 2022 года.

Кроме того, сценарии учитывают решение стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с в январе.

24 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак высказал мнение, что в 2022 году цена нефти может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%. Он отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.

7 декабря вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что рынок нефти будет защищен от высокой волатильности в ближайший год благодаря сделке стран ОПЕК+, поэтому нефть будет стоить примерно $60–80 за баррель в 2022 году. По его словам, ОПЕК+ «обеспечивает балансировку» нефтедобычи, однако мир стоит перед угрозой нехватки запасов.

Очередное заседание ОПЕК+ пройдет 4 января, на нем альянс должен определиться с дальнейшими параметрами сделки. Согласно текущим договоренностям, альянс наращивает добычу на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно.

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