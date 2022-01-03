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Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по запросу России

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Украинского режиссера Евгения Лавренчука задержали в итальянском Неаполе по запросу России. Об этом 3 января сообщает портал «Обозреватель» со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

По его словам, украинца задержали еще 17 декабря. Лавренчуку при содействии генконсульства Украины в Италии предоставили адвоката, на время рассмотрения запроса российской стороны режиссер будет находиться под стражей.

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31 декабря его посетил украинский консул, отметив, что задержанного содержат в приемлемых условиях, его состояние здоровья удовлетворительное.

«Консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранительными органами, чтобы выяснить все причины задержания и защиты законных интересов Лавренчука», — указал Николенко.

Лавренчук — уроженец Львова, окончил Российскую академию театрального искусства по специальности «Оперный режиссер». Является сооснователем «Польского театра в Москве», которым он руководил до 2014 года. На данный момент Лавренчук — главный режиссер Одесской оперы.

На странице Free Eugene Lavrenchuk («Свободу Евгению Лавренчуку») в Facebook утверждается, что РФ требует выдачи режиссера в рамках дела о финансовых преступлениях восьмилетней давности.

12 сентября по запросу Киева в Праге был задержан россиянин Александр Франчетти. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Чехия не проинформировала РФ о задержании ее гражданина и о предъявленных ему обвинениях.

14 сентября чешский суд взял Франчетти под стражу. По словам стороны защиты, россиянину грозит тюремное заключение сроком от двух до восьми лет на Украине. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер» (ст. 260 УК Украины).

18 декабря стало известно, что Франчетти беспокоит здоровье — у мужчины наблюдаются проблемы с сердцем и зрением. Сообщение от украинской стороны, переданное ему чешской прокуратурой, россиянин назвал «абсолютной фальшивкой», заявив, что указанные в документе места действий и хронология событий не соответствуют действительности.

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