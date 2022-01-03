Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США

Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США

2022-01-03 20:47:06

2022-01-03 20:47:06

2022-01-03 20:47:06

2022-01-03 20:47:06

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