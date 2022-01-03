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Умер второй из братьев-близнецов Богдановых

Французский шоумен Игорь Богданов умер вскоре после смерти его брата-близнеца Гришки
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Французский телеведущий Игорь Богданов умер на 73-году жизни, через несколько дней после кончины его брата-близнеца Гришки. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на агента шоумена 3 января.

Оба брата были госпитализированы с COVID-19, они не вакцинировались.

«В мире и любви, окруженный детьми и семьей, Игорь Богданов отошел в другой мир в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в сообщении родственников для прессы, переданном агентом телеведущего.

Гришка Богданов умер 28 декабря, причину смерти родственники также официально не разглашали.

Братья-близнецы получили известность во Франции в 1970-х годах как ведущие первой на французском телевидении передачи, посвященной научной фантастике, — «Время X» (Temps X). При этом шоумены нередко подвергались критике со стороны научной общественности, считавшей их выступления антинаучными.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец — Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, русский художник татарского происхождения, сын Бориса Богданова, военного кавалериста, погибшего во время событий 1917 года.

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