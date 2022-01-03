Аналитик оценил заявление о возможном воровстве Украиной российского газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил заявление бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможном воровстве Украиной российского газа.

«Такой сценарий нельзя полностью исключать. Дело в том, что Украина в этот отопительный сезон запасла очень мало газа в подземных хранилищах», — заявил Юшков в разговоре с RT.

Юшков отметил, что в настоящий момент на Украине остался небольшой запас газа. Более того, отбор газа происходит быстро.

«В этом году у них проблемы не только с газом, но и с углем. Они запасли очень мало угля на электростанциях, поэтому вынуждены экономить уголь и потреблять всё больше газа», — прокомментировал Юшков.

Также эксперт предположил, что самый сложный период на Украине начнется в феврале и марте, когда подземные хранилища опустеют. Цель такого заявления Коболева специалист объяснил желанием показать, что «нынешние менеджеры «Нафтогаза» — неквалифицированные люди».

Ранее в понедельник Коболев заявил, что если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива, то Киеву придется пойти на воровство российского газа из транзитной трубы. Коболев рассказал, что если потребление газа на Украине достигнет показателей февраля 2020 года, то «Нафтогаз» не сможет покрыть спрос из-за дефицита импорта.

Соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.