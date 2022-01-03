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Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США

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Президента США Джо Байдена чуть не снесло с трапа самолета из-за снежной пурги, накрывшей ряд регионов страны 3 января.

Американский лидер летел из штата Делавэр в Вашингтон, однако из-за непогоды лайнер пришлось посадить на военной базе Эндрюс.

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Там метеоусловия оказались не лучше — из-за снежной пурги главе Белого дома пришлось полчаса просидеть в самолете.

Спускаясь по трапу, Байден сделал несколько шагов и покачнулся, взялся за поручень и, выждав короткую паузу, продолжил путь к ожидавшему его президентскому кортежу.

На Вашингтон обрушился снежный буран — падают крупные хлопья снега, образуя толстый снежный покров на земле. Из-за непогоды закрыты школы, офисы федеральных организаций, брифинг в Белом доме был отменен. Подобный снегопад наблюдается впервые за два года, пишет The Washington Post.

В ряде штатов приостановлена работа общественного транспорта и аэропортов, передает wtop news.

1 января Байден опубликовал в Twitter поздравление с Новым годом, однако под сообщением пользователи оставили шквал жалоб. В частности, подписчики призывали американского лидера погасить часть кредитов, которые были предоставлены студентам на обучение, и изменить политику борьбы с коронавирусом.

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