Российская лыжница Непряева одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем. Наша спортсменка упрочила лидерство в общем зачете многодневки «Тур де Ски», сообщает телеканал «Известия». По сумме пяти этапов Непряева опережает ближайшую преследовательницу — шведку Эббу Андерссон — на минуту с лишним.

«Я очень рада одержать победу здесь, потому что это место очень значимо для меня. Здесь я впервые выиграла юниорский чемпионат мира, и я рада, что уже не первый раз — и в том году, и сегодня — я могу показывать здесь лучшие свои результаты», — рассказала лидер многодневки «Тур де Ски-2022» Наталья Непряева.

Финальный этап «Тур де Ски» пройдет 4 января там же — в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лыжницам предстоит еще одна гонка с общего старта — на 10 км в гору, на сей раз свободным стилем.

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