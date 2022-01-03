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Российская лыжница Непряева одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски»

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Российская лыжница Наталья Непряева победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем. Наша спортсменка упрочила лидерство в общем зачете многодневки «Тур де Ски», сообщает телеканал «Известия». По сумме пяти этапов Непряева опережает ближайшую преследовательницу — шведку Эббу Андерссон — на минуту с лишним.

«Я очень рада одержать победу здесь, потому что это место очень значимо для меня. Здесь я впервые выиграла юниорский чемпионат мира, и я рада, что уже не первый раз — и в том году, и сегодня — я могу показывать здесь лучшие свои результаты», — рассказала лидер многодневки «Тур де Ски-2022» Наталья Непряева.

Финальный этап «Тур де Ски» пройдет 4 января там же — в итальянском Валь-ди-Фьемме. Лыжницам предстоит еще одна гонка с общего старта — на 10 км в гору, на сей раз свободным стилем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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