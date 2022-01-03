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Политолог прокомментировал совместное заявление лидеров ядерных держав

Политолог Светов прокомментировал совместное заявление лидеров пяти ядерных держав
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Политолог Юрий Светов в понедельник, 3 января, прокомментировал заявление лидеров пяти ядерных держав, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия.

Документ был опубликован ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

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«Тут подходит очень хорошее выражение: «Лучше поздно, чем никогда», потому что [президент России] Владимир Путин в прошлом году предлагал провести совещание руководителей ядерных держав, чтобы обсудить вопросы недопустимости применения ядерного оружия в конфликтах», — отметил эксперт в беседе с RT.

Светов полагает, что предпосылкой к совместному заявлению стал телефонный разговор Путина с американским лидером Джо Байденом, темами которого в том числе были вопросы безопасности и недопустимости применения ядерного оружия.

Политолог уверен, что соблюдение всеми сторонами положений совместного заявления станет «обнадеживающим началом 2022 года».

В документе лидеры стран также признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями и заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Комментируя публикацию заявления, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что «ядерная пятерка» демонстрируют миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями. Документ он назвал очень своевременным и содержательным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 31 декабря, они предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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