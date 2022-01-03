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Песков раскрыл подробности согласования заявления лидеров «ядерной «пятерки»

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Заявление лидеров стран «ядерной пятерки» было согласовано по дипломатическим каналам. Об этом в понедельник, 3 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, как согласовывался текст заявления.

Совместное заявление лидеров стран было опубликовано ранее в этот день на сайте Кремля. В нем Россия, Китай, США, Франция и Великобритания подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, а также обязались в том числе предотвращать непреднамеренное или несанкционированное использование ядерных арсеналов.

Стороны признали важность обязательств в области нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

После публикации Песков отметил, что саммит лидеров пяти ядерных держав необходим и после публикации их совместного заявления, в котором стороны выступили против распространения ядерного оружия.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что «ядерная пятерка» демонстрирует миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями. Заявление Косачев назвал современным и декларативным.

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