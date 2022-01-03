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Реаниматолог рассказал об опасности отечного синдрома

Реаниматолог Мышков предупредил об опасности отечного синдрома
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Чрезмерное употребление жидкости не только вызывает отеки, но и может привести к летальному исходу. Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказал анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

Мышков отметил, что частое ощущение жажды может быть симптомом сахарного диабета. Врач советует насторожиться при прогрессировании сахарного диабета, когда возникает нарушение фильтрационной и выделительных функций почек — они не в состоянии переработать и вывести потребляемые объемы жидкости. Следствие этого — отечный синдром.

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«Когда жидкость начинает задерживаться в подкожно-жировой клетчатке, в перикарде — возникает гидроперикард, в плевральных полостях легких — гидроторакс, в брюшной полости — асцит. Накопление жидкости в брюшной полости может спровоцировать и хроническая печеночная недостаточность, связанная с хроническими гепатитами группы A, B и C, последние два — наиболее вероятные провокаторы болезни», — рассказал врач Пятому каналу.

Нарушение водного баланса происходит из-за поломки белково-синтетической функции, когда в организме возникает недостаток белка. Сбой в организме приводит к нарушению функции почек, белок начинает интенсивно через них выводиться.

В районе сердца, в перикарде может скапливаться до 0,5 л жидкости, брюшную полость может заполнить до 80 л. При этом нарастает внутрибрюшное давление, снижается системное артериальное давление, нарушаются функции внутренних органов — поджелудочной железы, печени, кишечника.

«Крайней степенью проявления отечного синдрома, или анасарки, являются дыхательная и хроническая сердечная недостаточности, которые при отсутствии квалифицированной медицинской помощи могут привести к летальному исходу», — предостерег реаниматолог.

Ранее, 31 декабря, врач и специалист по диабету второго типа Сара Брюэр сообщила, что регулировать содержание глюкозы помогает брюссельская капуста, которая содержит множество полезных микроэлементов.

Она обратила внимание на то, что при диабете важно следить за уровнем сахара в крови. При этом, по словам специалиста, основную пользу в брюссельской капусте дает клетчатка, которая медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь.

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