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Россиянин Червоткин взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Алексей Червоткин пришел третьим в мужском масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски». Пятый этап гонки состоялся 3 января в итальянской долине Валь-ди-Фьемме.

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Россиянин преодолел дистанцию за 41 минуту 54,9 секунды. Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо (41:31.2), вторым пришел финн Ийво Нисканен (41:52.0).

Еще один представитель России Денис Спицов занял четвертое место с результатом 41 минута 55,2 секунды, его соотечественник Александр Большунов — пятое, показав время 41 минута 59,1 секунды. Иван Якимушкин пришел девятым (42:27.4), Илья Семиков — 15-м (42:56.4), Артем Мальцев — 16-м (43:05.1), Андрей Мельниченко — 26-м (43:46.1), Александр Терентьев — 32-м (44:22.3), Глеб Ретивых — 39-м (44:34.4).

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс» указал на тактическую ошибку Червоткина.

«Была тактическая ошибка сегодня — после промежуточного финиша Клебо отъехал с Нисканеном, а догнать потом их было очень трудно. Я думаю, при другом раскладе мы бы увидели борьбу. Клебо является лидером Кубка мира. Результаты, которые он показывает, они удивляют. Для нас это не самые лучшие известия», — сказал Бородавко.

Ранее в этот день россиянка Наталья Непряева выиграла женский масс-старт в рамках «Тур де Ски». Дистанцию 10 км классическим стилем она преодолела за 29 минут и 51,3 секунды и сейчас занимает первую строчку в общем зачете перед последним днем соревнований, который состоится 4 января.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проводятся как в классическом стиле, так и свободном.

Многодневные соревнования проходят с 28 декабря, всего запланировано шесть гонок. Последняя — масс-старт свободным стилем на 10 км — состоится 4 января.

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