Умер трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Грузии 3 января.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубоким сожалением сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов всех времен Виктор Санеев», — сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Информации о дате прощания также не приводится.

Спортсмен родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Он взял золото Олимпийских игр 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх-1980 в Москве завоевал серебряную медаль.

Санеев является единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке.