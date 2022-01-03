Опубликован список пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян

«Известия» публикуют список россиян, которые пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии 3 января. Травмы получил 41 человек, в том числе один ребенок.

1. Шишова Е. 2. Шишов И. 3. Гуляев М. 4. Андрейчева А. 5. Кешишьян И. 6. Смирнов С. 7. Моторина Д. 8. Ягоркович Л. 9. Мазур О. 10. Тхорева Г. 11. Арбузова Г. 12. Пшенникова С. 13. Кузнецова О. 14. Молова О. 15. Каковкина Н. 16. Чекалов О. 17. Куликова Е. 18. Мотыгина О. 19. Арбузов Г. 20. Каковкин М. 21. Макаренко А. 22. Бугров И. 23. Носкова Ю. 24. Бугрова Е. 25. Ерышанов М. 26. Ерышанова Э. 27. Курченкова М. 28. Роман А. 29. Апурина Т. 30. Ивахиенко Т. 31. Савостьянова В. 32. Попова Е. 33. Одинцева С. 34. Сомодова Е. 35. Дурыманова Е. 36. Щукина О. 37. Моськина Е. 38. Трофимова Н. 39. Мальцев А. 40. Трофимов М. 41. Грачева Т.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло ранее в этот день на 120 км автодороги М-8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины. Водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились россияне.

По данным посольства РФ, госпитализированы 25 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Водитель легкового автомобиля погиб.

Как рассказали в витебском Областном центре экстренной медицинской помощи, пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии, опасений за их жизни нет. В российском Минздраве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.