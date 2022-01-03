Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян

Граждане РФ, пострадавшие в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии, находятся в стабильном состоянии, опасений за их жизни нет. Об этом сообщили в витебском Областном центре экстренной медицинской помощи.

По последним данным, пострадал 41 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб, им оказался водитель транспортного средства.

«Выехало 10 бригад скорой медицинской помощи на место происшествия. Все пострадавшие доставлены в Витебскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении центра (есть в распоряжении «Известий»).

В российском Минздраве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.

«Минздрав России находится в тесном контакте с белорусскими коллегами, оказывающими медицинскую помощь россиянам, пострадавшим в ДТП с автобусом в Белоруссии. Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме», — сообщил журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло ранее в этот день на 120 км автодороги М-8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины. Водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находился 41 гражданин РФ.

По данным посольства РФ, госпитализированы 25 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии.