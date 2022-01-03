В Новгородской области волки из-за голода вышли к деревням

В Новгородской области волки в поисках пищи вышли из леса к селам и деревням. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в правительстве региона.

Людей волки не трогают, однако они съели несколько собак, оставленных на привязи.

Как сообщил собеседник «Интерфакса» в региональной администрации, причиной такого поведения животных стало сокращение популяции кабанов и бобров — основной пищи волков. Например, в прошлом году в регионе кабанов отстреливали из-за угрозы африканской чумы свиней.

Отмечается, что около 50 охотников из Новгородской области, Москвы и Петербурга приедут в деревню Нагово 4 января, чтобы истребить стаю из шести волков.

За прошлый год охотники истребили в Новгородской области более 300 волков.

Ранее, 7 октября, медведи атаковали несколько регионов на Дальнем Востоке России. Так, в одном из городов на Сахалине хищники гуляли по улицам города, выламывали двери и забирались в жилые дома в поисках еды.

Жители Курил также жаловались на то, что все больше медведей блуждает вблизи населенных пунктов, пугая местных жителей. В связи с запретом на отстрел медведей на Курильских островах полицейским приходится выманивать хищников за пределы города, сообщал телеканал РЕН ТВ.