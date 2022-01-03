Лыжник Вылегжанин оценил победу Непряевой в масс-старте «Тур де Ски»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин оценил победу российской лыжницы Наталья Непряевой, которая 3 января победила в масс-старте классическим стилем на 10 км на «Тур де Ски».

«Конечно, всегда ожидаешь хорошего выступления от русских спортсменов. Хочется, чтобы наши попадали на пьедестал, выигрывали гонки. Победа Натальи была замечательной, уверенной. Было очень приятно смотреть. Наталья сегодня не только в спринте хорошо прошла финишную прямую, но и в подъеме себя хорошо показала. Она здорово добавила в этом году! Если оценивать ее форму и конкуренток, то Наталья намного сильнее», — сказал Вылегжанин сайту «Спорт-Экспресс».

Дистанцию 10 км классическим стилем Непряева преодолела за 29 минут и 51,3 секунды.

Второй к финишу пришла норвежка Хейди Венг, на третьей строчке — Криста Пярмякоски из Финляндии.

Россиянка занимает первую строчку в общем зачете перед последним днем соревнований, который пройдет 4 января.

Ранее, 1 января, сообщалось, что российским лыжникам не удалось прорваться в финал спринта «Тур де Ски», несмотря на успех Александра Большунова в масс-старте, где он стал вторым.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в четвертьфинале, Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале лыжной гонки в немецком Оберстдорфе.

«Тур де Ски» — часть Кубка мира, которая включает в себя масс-старты, гонки преследования и гонки с раздельным стартом, которые проводятся как в классическом стиле, так и свободном.