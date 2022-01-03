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Более 20 россиян госпитализированы после ДТП с автобусом в Белоруссии

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В результате ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии госпитализированы 25 россиян. Об этом сообщили в посольстве «РИА Новости».

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По предварительным данным, три человека находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, в автобусе был 41 гражданин России. 25 человек находятся в двух больницах в Витебске, трое — в тяжелом состоянии. Это — предварительная информация, она уточняется. Необходимая помощь оказывается», — рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев.

Маскалев отметил, что российские дипломаты находятся на связи с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, в Витебске работает почетный консул России.

По информации минздрава Белоруссии, в ДТП пострадал 41 россиянин, а в больницы были доставлены шесть граждан РФ. Информация уточняется.

«По предварительным данным, пострадал 41 пассажир, все граждане России, туристического автобуса. Предварительный осмотр показал, что 6 пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — легкой степени», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло ранее в этот день на 120 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины». В Следственном комитете Белоруссии уточняли, что водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение. По данным ведомства, в автобусе находилось 42 человека, в том числе 40 россиян, среди которых были дети.

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