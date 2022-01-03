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Россияне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии

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В Белоруссии произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. В результате аварии пострадали граждане России, среди потерпевших есть дети. Об этом 3 января сообщили в Следственном комитете (СК) республики.

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«По данным следствия, днем 3 января на 120 км автодороги М-8 «Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины» водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Водитель легкового автомобиля погиб, водитель автобуса и его пассажиры были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Всего в автобусе находились 42 человека, в том числе 40 россиян.

«Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса Беларуси», — добавили в СК Белоруссии.

Ранее, 2 января, ДТП с автобусом произошло в Скопинском районе Рязанской области на 277-м км автодороги «Каспий». Автобус направлялся из Москвы в Астрахань. В результате аварии погибли пять человек, еще 22 пострадали.

Предварительно причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия. По данным «Известий», в районе аварии наблюдался сильный гололед, предположительно, транспортное средство повело и вынесло на опору железнодорожного моста. Возбуждено два уголовных дела.

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