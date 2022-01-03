Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине

Украине необходимо вместе с Евросоюзом (ЕС) и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из РФ. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, его заявление опубликовано на сайте политсилы.

Чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, добавил политик.

Для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива, подчеркнул Медведчук.

Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе — это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее — нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны, Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны — Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

В тот же день замглавы МИД России Александр Панкин напомнил об альтернативах прокачке газа через Украину. Он указал, что цели «качать» только через Украину нет.

17 декабря глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе. По его словам, цены на газ в Европе выросли за год в семь раз. В настоящее время правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз.

Согласно данным «Оператора ГТС Украины» на 14 декабря, запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) опустились ниже уровня начала его закачки в текущем году. По данным компании, за сутки из ПХГ Украины было отобрано 74,56 млн куб. м газа. При этом общий уровень запасов в хранилищах опустился до 15,258 млрд куб. м.