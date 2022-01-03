В Москве задержали изготовителей поддельных медотводов от вакцинации

Правоохранители задержали в Москве злоумышленников, изготавливавших поддельные справки о наличии медотвода от вакцинации против коронавируса, а также фальшивые ПЦР-тесты. Об этом 3 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе проверочной закупки возле станции метро «Октябрьское Поле» оперативники приобрели справку о наличии противопоказаний к проведению вакцинации, якобы выданную врачебной комиссией одной из поликлиник столицы. Доставившая документ гражданка пояснила, что работает курьером», — сообщила она.

Документ отдали на экспертизу, в результате которой подтвердилось, что справка является поддельной. Двое подозреваемых в ее изготовлении — ранее судимая 50-летняя женщина и 25-летняя девушка — задержаны, обе находятся под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, подозреваемые предлагали приобрести фальшивые документы в мессенджере. Женщины самостоятельно заполняли бланки и ставили поддельные печати, после чего отправляли заказ покупателю курьером.

Возбуждено уголовное дело о подделке документов.

«В ходе обыска, проведенного по адресу проживания подозреваемых, изъято свыше 20 печатей и штампов различных лечебных учреждений, десятки медицинских справок и заключений, компьютерная техника, носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — добавила Волк.

С марта по ноябрь 2021 года Роскомнадзор заблокировал 4668 ресурсов с фейковыми QR-кодами или поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. В ведомстве сравнили количество сайтов, предоставлявших поддельные сертификаты, отметив, что их число в ноябре увеличилось по сравнению с октябрем — 738 против 562.

Российским законодательством с апреля 2021 года предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ). В частности, предусмотрено наказание от штрафа 300 тыс. рублей до ограничения свободы до трех лет.

Виновным по ст. 207.2 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия») грозит штраф от 700 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы до трех лет. Если же в результате деяния наступит смерть человека, наказание может достигать пяти лет колонии.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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