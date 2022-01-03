В посольстве Германии ответили на вопрос о встрече Путина и Шольца

В посольстве Германии в Москве 3 января не подтвердили распространяемую в СМИ информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы не можем этого подтвердить», — сказали в посольстве «РИА Новости», комментируя сообщения прессы о планируемой встрече.

Ранее в этот день немецкое издание Bild сообщило о том, что Шольц хочет выстраивать политический диалог с Москвой и планирует встретиться в январе с Путиным.

В материале говорится, что Шольц хочет поставить под личный контроль выстраивание отношений с Россией и стремится перезапустить диалог с Москвой по газовым вопросам и Украине.

Также, по данным источника Bild, советник канцлера уже две недели готовит встречу лидеров Германии и России в январе.

В то же время официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя сообщение издания, заявил, что о контактах на высшем уровне РФ и ФРГ пока нет никакой информации.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков назвал верным решение канцлера Германии взять отношения с Россией под личный контроль. Сенатор пояснил, что тема отношений с Москвой в настоящее время особенно актуальна на фоне двух одновременных кризисов — газового и украинского.

21 декабря состоялся первый телефонный разговор Путина и Шольца, в ходе которого российский лидер поздравил собеседника с началом работы и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины, а также предложения РФ к НАТО по гарантиям безопасности.