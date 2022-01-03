В Иране прошли акции протеста в годовщину смерти Касема Сулеймани

В Тегеране в годовщину смерти Сулеймани прошли акции протеста. Студенты и местные жители сожгли флаги США и Израиля, передает телеканал «Известия». Протесты активисты устроили у посольства Швейцарии. Стены здания молодые люди закидали яйцами. Дело в том, что работу дипмиссии более 30 лет финансируют американцы. Участники таким образом выразили свое неодобрение Берну. В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответственности. Генерала убили в результате удара беспилотника в 2020 году. Приказ отдал президент США Дональд Трамп. В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем.

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