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Байден и Зеленский по телефону обсудили действия в случае вторжения России на Украину

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Американский президент Джо Байден обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора в воскресенье, 2 января, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США и союзники дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины, заверил Байден.

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Также глава Белого дома поддержал дипломатические усилия для выполнения Минских соглашений в рамках нормандского формата.

Кроме того, президенты выступили за дипломатические усилия в рамках Североатлантического альянса и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

30 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры с Байденом, их продолжительность составила 50 минут.

Путин в ходе диалога с Байденом настаивал, что Кремлю требуется подтверждение гарантий безопасности.

Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги мысль о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности, так же как это делала бы любая другая страна, в том числе США.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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