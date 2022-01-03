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Пушков оценил желание Шольца взять под личный контроль отношения с Россией

Пушков: решение Шольца взять отношения с Россией под личный контроль — верное
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Российский сенатор Алексей Пушков в понедельник, 3 января, назвал верным решение канцлера Германии Олафа Шольца взять отношения с Россией под личный контроль.

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«Канцлер [Олаф] Шольц, в отличие от его менее опытных коллег, должен понимать, что мир не сводится к либеральным ценностям и зеленой энергетике — он намного более многообразен. Если все его предшественники <...> считали необходимым уделять особое внимание отношениям с Москвой, значит — для этого есть серьезные основания», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор пояснил, что тема отношений с Москвой в настоящее время особенно актуальна на фоне двух одновременных кризисов — газового и украинского.

Он назвал верным решение Шольца взять отношения с Россией под личный контроль, так как это не просто внешняя политика, а «выстраивание архитектуры современного мира».

Ранее в этот день немецкое издание Bild заявило, что Шольц хочет поставить под личный контроль выстраивание отношений с Россией и стремится перезапустить диалог с Москвой по газовым вопросам и Украине.

Также, по данным источника Bild, советник канцлера уже две недели готовит встречу лидера Германии и с президентом России Владимиром Путиным в январе.

В то же время официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя сообщение издания, заявил, что о контактах на высшем уровне РФ и ФРГ пока нет никакой информации.

Шольц был избран новым канцлером Германии 8 декабря.

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