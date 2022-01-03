В ЕС выразили желание поучаствовать в переговорах России и США
Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена заставили Евросоюз (ЕС) почувствовать себя исключенным из мировой повестки. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel 3 января.
«Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимаются решения», — процитировали журналисты главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В статье указывается, что, несмотря на заявления США о тесном сотрудничестве с коллегами из ЕС, европейские представители оказались непричастны к переговорам о гарантиях безопасности, предложенных Россией.
Включить Евросоюз в переговорный процесс также попросил лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.
Телефонные переговоры Байдена и Путина прошли в ночь на 31 декабря. Они предваряли очные переговоры сторон. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия–США переговоров в начале декабря.
После телефонного разговора Байден заявил, что ожидает прогресса от предстоящих раундов переговоров. Глава Белого дома подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе, президент заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров позже пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.