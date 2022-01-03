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В МИД России оценили сроки сертификации «Северного потока – 2»

Замглавы МИД России Панкин: сертификация «Северного потока — 2» может растянуться до лета
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Сертификация трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2) может длиться до лета 2022 года. Об этом в понедельник, 3 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть [процесс сертификации СП-2], а именно производить это рассмотрение в первой, второй, условно, инстанции, растянув его на многие месяцы», — подчеркнул дипломат.

Помешать сертификации могут и Соединенные Штаты, отметил Панкин.

«Да, после этого может быть там кувалда американская — почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по «Северному потоку» не покупать?<...> То есть козни могут быть на каждом шагу», — добавил замглавы МИД России.

Согласно позиции властей Австрии, СП-2 не должен быть использован в качестве инструмента давления на Москву, заявил 31 декабря посол России в Вене Дмитрий Любинский.

28 декабря постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток – 2» является политическим, а не техническим.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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