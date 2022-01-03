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В «Столото» подвели итоги новогоднего тиража «Русского лото»

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В топ-5 регионов по наибольшей сумме выигрышей в праздничном 1421-м тираже «Русского лото» попали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото», подводя итоги «Новогоднего миллиарда».

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Всего в новогоднем тираже «Русского лото» выигрышными стали 14 479 009 билетов и было разыграно 2 974 200 845 рублей. Два человека из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей, 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по 1 млн рублей. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. рублей.

В Москве общая сумма выигрышей победителей составила 950 080 037 рублей, в Краснодарском крае — 579 484 593 рублей, в Санкт-Петербурге — 119 870 892 рублей, в Свердловской области — 66 754 859 рублей, а в Республике Башкортостан — 56 556 526 рублей.

Наибольшее количество победителей, выигравших по 1 млн рубле по итогам праздничного тиража «Русского лото», также приходится на Москву, где 15 участников стали лотерейными миллионерами. На втором месте Санкт-Петербург, где шесть жителей выиграли по 1 млн рублей.

По два лотерейных миллионера появилось в Ставропольском крае, Республике Коми, Краснодарском крае, в Ярославской и Московской областях. Также на одного лотерейного миллионера стало больше в Карелии, Якутии, Камчатском крае, Ставропольском крае, Красноярском крае, Хабаровском крае, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, во Владимирской, Астраханской, Кировской, Челябинской, Иркутской, Тюменской, Воронежской, Томской, Нижегородской, Амурской, Вологодской, Пензенской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях.

«Благодаря новогоднему тиражу «Русского лото» почти в каждом уголке нашей страны появились новые счастливчики. Важно помнить, что выигрыш в лотерею — это чистая удача и повезти может любому. Поздравляем победителей и призываем всех участников 1421-го тиража «Русского лото» проверить купленные билеты на сайте www.stoloto.ru, в мобильном приложении «Столото» или по телефону горячей линии 8-900-555-00-55», — рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Ранее, 27 декабря, в «Столото» рассказали, что только 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в течение недели после проведения тиража. На вторую неделю после проведения тиража обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей с крупными выигрышами обращаются за ними на третью или четвертую недели после проведения розыгрыша.

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