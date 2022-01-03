В МИД России напомнили об альтернативах прокачке газа через Украину

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину. Об этом в понедельник, 3 января, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8–10%», — пояснил он в разговоре с «РИА Новости».

При этом Панкин заявил, что процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться до лета, не исключены новые меры США.

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть [процесс сертификации «Северного потока — 2»], а именно производить это рассмотрение в первой, второй, условно, инстанции, растянув его многие месяцы… Да, это может и до лета продлиться»,— сказал он.

29 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована российской стороной и после 2024 года при выгодных экономических условиях и необходимом техническом состоянии.

По его словам, Россия никогда не отказывалась от поставок по ГТС Украины, а договор о транзите по 40 млрд куб. м газа в год через украинскую территорию подписан до конца 2024 года.

28 декабря директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от тех договоренностей, к которым удастся прийти сторонам.

Он также отметил, что, несмотря на политику Евросоюза, направленную на сокращение использования газа, спрос на этот вид топлива только растет, поэтому цены и взлетели.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

12 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена роли Украины в качестве транзитного маршрута для газа в Европу. Он добавил, что Германия поможет Украине стать «основным источником возобновляемой энергии и необходимого производства, которое будет на ее основе».

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.