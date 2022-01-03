Абрамченко приняла участие в акции «Елка желаний»

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко 27 декабря в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечту мальчика Никиты из Красноярского края, мечтающего стать пилотом.

Одним из желаний Никиты было полетать на самолете и сфотографироваться с пилотом. Как рассказала мама ребенка Екатерина, у Никиты всегда с собой был маленький самолетик, который он держал в руках и очень нервничал, если оставался без него.

«Я случайно, через соцсети, узнала, что есть такая акция «Елка желаний». Я зашла туда, подала заявку. Не ожидала, что это когда-то может случиться. То, что сейчас происходит, это в принципе чудо какое-то. Особенно когда нам позвонили», — отметила женщина.

Так, в рамках акции мальчика привезли в аэропорт и посадили в кабину пилота самолета.

«Там кнопочки нужно нажимать и два рычажочка, так включается двигатель. Я хочу стать пилотом, потому что в самолете я могу, куда хочу, улететь», — рассказал Никита.

После экскурсии мальчик и его семья пообщались с заместителем председателя правительства. Ребенок отметил, что всё так же мечтает стать пилотом и будет продолжать учиться для этого.

«Я считаю, что ты настоящий мужчина. Ты выбрал такую очень серьезную профессию. И хочу, чтобы в твоей жизни всё получалось. Чтобы вот эта мечта, которая осуществилась с нашей помощью, была таким первым кирпичиком в построении твоей большой будущей профессии и взрослой жизни», — заявила Абрамченко.

27 декабря президент России Владимир Путин поговорил с 14-летним Марком из Подмосковья, которому глава государства 21 декабря подарил гитару в рамках акции «Елка желаний».

Кроме того, президент помог школьнику с решением квартирного вопроса. Марк рассказал Путину, что уже переехал в новую квартиру и теперь у него достаточно места, чтобы заниматься музыкой и учебой.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.