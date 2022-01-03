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Опубликованы кадры с места отравления детей парами хлора в Омске

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Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Омской области в понедельник, 3 января, опубликовало кадры из спортивно-оздоровительного комплекса «Райская лагуна» в Омске, после посещения которого девять детей были госпитализированы с отравлением парами хлора.

В настоящее время специалисты проверяют пробы воды, взятой из бассейна комплекса.

Накануне стало известно, что девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Омске. Отмечалось, что семьи с детьми посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Райская лагуна», после чего родители отметили у ребят ухудшение самочувствия и обратились к медикам. В результате несовершеннолетние были госпитализированы, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести.

В самом спортивно-оздоровительном комплексе комментировать ситуацию отказались, заявив, что в данный момент идет проверка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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