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Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте

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Подросток из Краснодарского края засыпал снегом Вечный огонь на братской могиле в Кронштадте. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах.

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Акт вандализма 13-летний юноша совершил в 14:23 2 января, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вновь зажгли Вечный огонь около 15:00 в тот же день.

Несовершеннолетний был позднее опрошен в присутствии родителей, с ним провели профилактическую беседу.

Ранее, 24 декабря, суд в Москве приговорил студента Матвея Юферова, осквернившего портрет ветерана Великой Отечественной войны, к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Блогер 24 ноября помочился на стенд с фотографией ветерана на Измайловском бульваре в Москве. Это произошло в присутствии друзей студента.

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