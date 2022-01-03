Прямой эфир
Интернет
Операторы в США отказались отсрочить развертывание сетей 5G
Мир
«Зеленые» в ФРГ не исключили ввод антироссийских санкций из-за Украины
Политика
В ГД попросили проверить цирки и зоопарки на наличие лицензий
Мир
Байден и Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января
Общество
В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана
Происшествия
В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи
Мир
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
Общество
Жителей Сахалинской области предупредили о непогоде 4 января
Спорт
Российский голкипер Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ

Двое мужчин задержаны в Подмосковье из-за отравления насмерть трех человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции, повлекшей смерть трех человек. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают в пресс-службе СК РФ.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

По данным следствия, 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый.

Помимо этого, из другой квартиры также расположенной в Балашихе, были госпитализированы еще два человека: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленным веществом.

В результате осмотра обеих квартир были изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции», — пояснили в СК.

Назначены судебно-медицинские, судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей, а также комплексная генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

О трех погибших и одном госпитализированном после распития суррогатного алкоголя в Подмосковье стало известно накануне. Предполагалось, что один мужчина приобрел три канистры спиртосодержащей жидкости и передал одну своим знакомым. По факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек, возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021