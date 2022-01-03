Двое мужчин задержаны в Подмосковье из-за отравления насмерть трех человек

В Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции, повлекшей смерть трех человек. Об этом в понедельник, 3 января, сообщают в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, из этой же квартиры в бессознательном состоянии был госпитализирован его знакомый.

Помимо этого, из другой квартиры также расположенной в Балашихе, были госпитализированы еще два человека: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленным веществом.

В результате осмотра обеих квартир были изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции», — пояснили в СК.

Назначены судебно-медицинские, судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей, а также комплексная генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

О трех погибших и одном госпитализированном после распития суррогатного алкоголя в Подмосковье стало известно накануне. Предполагалось, что один мужчина приобрел три канистры спиртосодержащей жидкости и передал одну своим знакомым. По факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек, возбуждено уголовное дело.