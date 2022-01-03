Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции

Подача воды в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику (ЛНР) с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена из-за аварии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

«Украинская сторона с 21:00 (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Причиной стало повреждение магистрального водовода Д=1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины», — говорится в сообщении.

Сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск и Перевальский район, в Первомайск подача воды прекращена полностью.

Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3, пояснили на предприятии.

27 декабря украинские боевики захватили школу в селе Валуйское в Донбассе. 2 января народная милиция ЛНР заявила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют позиции и стягивают силы к занятой ими школе. Туда прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратурой артиллерийской разведки.

Позднее в ЛНР указали, что украинские военные под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп распространяют наркотики среди молодежи и жителей поселка.

23 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал российский лидер, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.