Прямой эфир
Интернет
Операторы в США отказались отсрочить развертывание сетей 5G
Мир
«Зеленые» в ФРГ не исключили ввод антироссийских санкций из-за Украины
Политика
В ГД попросили проверить цирки и зоопарки на наличие лицензий
Мир
Байден и Харрис отметят годовщину восстания в Капитолии 6 января
Общество
В России за сутки выявили 16 343 новых случая COVID-19
Мир
Пролив Дарданеллы закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана
Происшествия
В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи
Мир
Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции
Общество
Жителей Сахалинской области предупредили о непогоде 4 января
Спорт
Российский голкипер Шестеркин стал второй звездой дня в НХЛ
Сюжет:

Киев прекратил подачу воды в ЛНР из-за аварии на станции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подача воды в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику (ЛНР) с подконтрольной Киеву Западной фильтровальной станции прекращена из-за аварии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщили в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Украинская сторона с 21:00 (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды от Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Причиной стало повреждение магистрального водовода Д=1200 мм от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины», — говорится в сообщении.

Сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск и Перевальский район, в Первомайск подача воды прекращена полностью.

Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3, пояснили на предприятии.

27 декабря украинские боевики захватили школу в селе Валуйское в Донбассе. 2 января народная милиция ЛНР заявила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют позиции и стягивают силы к занятой ими школе. Туда прибывают автомобили с вооруженными людьми и аппаратурой артиллерийской разведки.

Позднее в ЛНР указали, что украинские военные под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп распространяют наркотики среди молодежи и жителей поселка.

23 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал российский лидер, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021