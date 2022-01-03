В Москве перекроют движение по участку улицы Волхонка 6 января

Движение на участке улицы Волхонка и Соймоновского проезда в Москве будет перекрыто с 18:00 6 января в связи с празднованием Рождества. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

«С 18:00 часов 6 января до 03:00 7 января будет полностью перекрыто движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда. Это связано с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя», — сказано в сообщении.

На Рождество президент России Владимир Путин намерен посетить один из храмов, однако какой именно пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнять не стал.

В прошлую рождественскую ночь президент посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Российский лидер подарил церкви икону «Господь Вседержитель».

Глава государства появился в храме за несколько минут до полуночи. С ним на службе находились несколько десятков прихожан.