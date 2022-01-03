Мантуров оценил возможность выпуска иностранных вакцин от COVID-19 в России

Российская промышленность сможет производить иностранные вакцины против коронавируса, однако подобное решение должен принимать Минздрав. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 3 января, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — добавил он.

В ходе форума «Сделано в России» 10 декабря Мантуров заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ускорит признание препарата в европейских государствах.

Министр уточнил, что только за сентябрь в России выпустили 40 млн доз «Спутника V», а до конца 2021 года планируется произвести еще порядка 150 млн доз.

В рамках неформального саммита стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 28 декабря российский лидер Владимир Путин отметил, что «Спутник V» нейтрализует «Омикрон»-штамм коронавируса на высоком уровне.

По словам главы государства, «Спутник V» «работает даже эффективнее» в борьбе с штаммом «Омикрон», чем другие вакцины.

27 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обсудили по телефону вопрос регистрации в организации «Спутника V». Лавров приветствовал принятое консенсусом решение стран-членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.

«Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в I квартале 2022 года, заявил 2 января замглавы МИД России Александр Панкин.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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