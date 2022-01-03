В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи

В Сочи зафиксирована просадка грунта и сход оползня, существует опасность лавин. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Лавинная опасность отмечается в горах региона на уровне выше 2,5 тыс. м. В Сочи лавиноопасно выше 1,5 тыс. м над уровнем моря.

21 декабря обильные снегопады фиксировались на территории Сочи. В МЧС сообщали о высокой лавиноопасности в горах выше 1 тыс. м над уровнем моря. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение до 24 декабря.

В ведомстве напомнили основные правила поведения в местах схода лавин. В непогоду лучше не выходить в горы. Но если вдруг люди всё же вышли, стоит следить за погодой и при сходе лавины бежать вбок.